بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد

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محمد سياف - ابو ظبي - صدر اليوم بيان جديد من وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 هذا العام، وذلك ضمن حزمة من القرارات الهامة التي صدرت اليوم من لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضر الإجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين.

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021

وأكدت وزارة الأوقاف اليوم برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة على أنه سوف تقام صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع حظر صلاة العيد في الساحات والمساجد التي لا تقام بها الجمع.

وأضاف بيان الأوقاف اليوم أن صلاة عيد الفطر 2021 سوف يراعى فيها نفس الإجراءات الإحترازية المتبعة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، من ارتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد بين المصلين والمصلى الشخصي لكل مصلي، وعدم فتح أماكن الوضوء أو دورات المياه.

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كما ختم البيان بتضرع له سبحانه وتعالي أن يعجل بزوال الغمة والبلاد عن العباد ومصر وسائر بلاد العالمين، كما هنأت وزارة الأوقاف جموع الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.