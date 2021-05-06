أخبار مصرية

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد

0 نشر
حسن يونس 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر اليوم بيان جديد من وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 هذا العام، وذلك ضمن حزمة من القرارات الهامة التي صدرت اليوم من لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضر الإجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين.

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد 2

وأكدت وزارة الأوقاف اليوم برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة على أنه سوف تقام صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع حظر صلاة العيد في الساحات والمساجد التي لا تقام بها الجمع.

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد 3

وأضاف بيان الأوقاف اليوم أن صلاة عيد الفطر 2021 سوف يراعى فيها نفس الإجراءات الإحترازية المتبعة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، من ارتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد بين المصلين والمصلى الشخصي لكل مصلي، وعدم فتح أماكن الوضوء أو دورات المياه.

اقرأ أيضاً:

كما ختم البيان بتضرع له سبحانه وتعالي أن يعجل بزوال الغمة والبلاد عن العباد ومصر وسائر بلاد العالمين، كما هنأت وزارة الأوقاف جموع الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.

بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد 4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الفطر 2021 والأماكن المسموح بها لصلاة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا