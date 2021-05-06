/630024/ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مبارتي-الأهلي-والزمالك

يدخل الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري، ويدخل الزمالك أمام سموحة، في لقاء الجولة العشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق صافرة بداية المبارتين في التاسعة والنصف مساء، وتبث المبارتين علي اون تايم سبورت وان وتو.

تدخل الفرق الأربعة المبارتين، في محاولة الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تأخر البعض منهم في الترتيب، بعد نتيجة المباريات التي شهد عليها الدوري اليوم .

ترتيب الدوري المصري قبل مبارتي الأهلي والزمالك:

المركز الأول: الزمالك برصيد 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 37 نقطة، من أصل 17 مباراة.

المركز الثالث: المصري برصيد 32 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الرابع: بيراميدز برصيد 31 نقطة من أصل 19 مباراة.

المركز الخامس: الاتحاد السكندري برصيد 29 نقطة من أصل 19 مباراة.

المركز السادس : سموحة برصيد 28 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز السابع : سيراميكا كليوباترا برصيد 29 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الثامن: إنبي برصيد 27 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز التاسع : غزل المحلة برصيد 27 نقطة من أصل 19 مباراة.

المركز العاشر: مصر المقاصة برصيد 26 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز الحادي عشر: الجونة برصيد 25 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الثاني عشر : طلائع الجيش برصيد 23 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الثالث عشر :الإسماعيلي برصيد 20 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الرابع عشر: المقاولون العرب برصيد 20 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز الخامس عشر : أسوان برصيد 20 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز السادس عشر : البنك الأهلي برصيد 18 نقطة، من أصل 20 مباراة.

المركز السابع عشر : وادي دجلة برصيد 16 نقطة، من أصل 19 مباراة.

المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة، من أصل 20 مباراة.