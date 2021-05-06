دوت الخليج يكشف خلافات ياسمين عبد العزيز مع عمرو محمود ياسين

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دوت الخليج يكشف حقيقة تلك الأنباء التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تصدر مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 السوشيال ميديا لتصبح حديث اليوم.

خلاف ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين

أوضح الفنان عمرو محمود ياسين، أن كل ما يدور من أنباء حول خلافه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب إلغاء متابعته لها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي علاقة بنهاية مسلسل اللي مالوش كبير.

وأكد ياسين، أنه يترك مجال لجميع الطاقم لإبداء رأيه في السيناريو لمناقشة العديد من الاقتراحات، إلا أن ذلك لن يعني تدخل أي شخص في نهاية المسلسل التي يراها مناسبة، نظرًا لامتلاكه الحقوق الأدبية الكاملة التي التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الاخيرة دون تدخل المخرج أو أبطال العمل.

خلافات شخصية بين بطلة المسلسل وعمرو محمود ياسين

أما عن إلغاؤه متابعة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قال، إن الأمر يرجع إلى خلافات شخصية وليست بسبب مسلسل اللي مالوش كبير، مشيرًا إلى سعادته برد فعل الجمهور على أحداث المسلسل والتي فاقت توقعاته.

الجدير بالذكر، أن مسلسل اللي مالوش كبير من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وهند الاتربي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، احمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين.