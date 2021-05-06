/630026/أحمد-مجاهد-طلب-الأهلي-مرفوض-ولدينا-الثقة-في-أبنائنا

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسئئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من طلب الأهلى بحكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم، وقال: "طلب الأهلى مرفوض لكن هذا ليس تحديا للأهلي بقدر ما هو ثقة في قدرة التحكيم المصري على الخروج بهذا الموسم المضغوط بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية".

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "التحكيم المصري بخير ونتوقع مشاركة مصرية في مونديل قطر 2022، وعلى الأهلى والزمالك أن يكونا سباقين في مساندة التحكيم المصري في هذا الموسم".

موقف الأندية من ضغط الدوري

وفى سياق آخر، أوضح مجاهد أن بعض الأندية أبدت تعاونها لقرار خوص مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي في مقدمتهم الأهلي، وبعض الأندية رفضت ذلك بشكل قاطع مثل بيراميدز والاتحاد السكندري، وبالتالي الموضوع قابل للدراسة في الفترة المقبلة.

ويرى رئيس اللجنة المكلفة بادارة الجبلاية أن تأجيل الأجندة الدولية من شهر يونيو لشهر يوليو يصب في مصلحة انتظام الدوري ومحاولة انهاء المسابقة في أغسطس بدلا من سبتمبر، ومن المؤكد تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

قائمة الأهلي امام الاتحاد

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

في خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

في خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

في خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.