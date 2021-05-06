/630027/مباريات-اليوم-الخميس-أهمها-مبارتي-الأهلي-والزمالك-بالدوري

يشهد اليوم الخميس علي العديد من المباريات في العديد من البطولات المختلفة سواء علي الدوري المحلي أوالقاري، ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي والاتحاد، ومباراة الزمالك وسموحه بالدوري، ومباريات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تحسم مباريت اليوم العديد من المراكز في مختلف البطولات، ففي الدوري المصري بعد تغير ترتيب الدوري اليوم، وتأخر بيراميدز في الدوري وصعود المصري في مركزه في جدول الترتيب يسعي الفريق السماوي اليوم في إستعادة مركزة بالدوري.

تحسم مباريات اليوم في الدوري الأوربي علي ويفي النهائي في البطولة، في مبارتي إياب دور النصف نهائي، بجانب نتيجة مبارتي الذهاب في نفس الدور.

مباريات الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد: يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في لقاء الجولة العشرون من إنطلاقة الدوري، في التاسعة والنصف مساء، علي اون تايم سبورت إتش دي وان، ويشهد علي القاء ستاد الإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة: تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الفريقين في التاسعة والنصف مساء، علي أون تايم سبورت إتش دي تو، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي، في لقاء الأسبوع العشرون من الدوري.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة: تنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء، علي اون تايم سبورت إتش دي ثري، في لقاء الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء استاد السلام.

مباريات الدوري الأوروبي:

موعد مباراة آرسنا وفياريال: تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الفريقين في التاسعة مساء، في لقاء إياب الدور نصف نهائي للدوري الأوربي، وتبث المباراة علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم، علي إستاد الإمارات، معقل الفريق الإنجليزي.

موعد مباراة منشستر يونايتد وروما، يلتقي الفريق في الساعة التاسعة مساء، في لقاء إياب الدور نصف نهاء الدوري الأوروبي، وتبث المباراة علي بي إن سبورت إتش دي براميم تو، ويشهد اللقاء ملعب الأوليمبيكو معقل ذئاب روما.