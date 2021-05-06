صور .. الجريدة الرسمية تنشر قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة العليا لـ إدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 21 مايو، بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهى، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، فى الساعة 9 مساء، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفرى" للمنازل بعد هذا التوقيت.

وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات فى أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادى الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كى نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

قرارات لجنة كورونا

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أى لمدة 5 أيام، وفى خلال هذه المدة أيضا، سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التى تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية، والسيارات بصورة طبيعية.

وتضمنت القرارات أن قرار إغلاق من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، ومحال البقالة والبدالين التموينين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة، وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.