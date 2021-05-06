مايكل نصيف : قرارات لجنة أزمة كورونا حكيمة .. وهدفها مصلحة المواطن

وقال، فى بيان له، إن هذه القرارات لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى كونها تعنى أن الدولة المصرية لا تتهاون فى التعامل مع الجائحة، كما لم تسمح بدخول البلاد فى نفق مظلم فى فيروس كورونا.
وأكد مايكل نصيف أن هذه الإجراءات تهدف فى المقام الأول إلى مصلحة المواطن وللحد بصورة كبيرة جدًا من التزاحم الذى تشهده هذه المناطق، مشير إلى أن الدولة المصرية لا تتخدر جهدا فى الحرب على الجائحة وتعمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة فى هذا الصدد.
قرارت لجنة أزمة كورونا
وشدد على أن الدولة تعمل على حل المشاكل قبل وقوعها وهذا الأمر اتضح للجميع من خلال العمل على توفير لقاح كورونا للجميع، وتصنيع اللقاحات فى مصر، وتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات.
وكانت اللجنة العليا لـ إدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 21 مايو، بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهى، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، فى الساعة 9 مساء، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفرى" للمنازل بعد هذا التوقيت.
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