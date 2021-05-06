فيديو - مسحراتى المحروسة .. يا بنت بنت النبى يا سيدة زينب

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان "السيدة زينب"، حيث قال المسحراتى فيها: "يا آل بيت النبى الذرية والعترة بتنمى نول الرضا .. يا بنت بنت النبى يا سيدة زينب رسلملك طفلة شايلة فانوس علشان الحارة مضلمش وكاتب صلى على الهادى علشان جرحى ميتألمش". وتابع: "يا بنت السيدة الزهراء.. وأنا جنب المقام بصيت على صورة الديوان والبيت .. رقيتك يا ابنى بالحسن وحصنتك من الأشرار بقدرة صاحب القدرة ووصيتك من الحضرة تحافظوا يا ابنى على الأسرة وتصون الواد ومتضيعش حق البنت وعاملهم بميزان واحد بلا تمييز علشان دولا السند والزاد وربوهم بنات وولاد". مسحراتى المحروسة برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية. ويهدف المسحراتى إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.

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