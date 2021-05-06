طقس الخميس .. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 38

جدة - نرمين السيد - بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط بين خفيفة ومعتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 20

الاسكندرية 31 19

وادى النطرون 35 22

طنطا 37 21

شبين الكوم 38 22

دمنهور 35 21

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 40 23

بورسعيد 29 20

دمياط 30 20

الزقازيق 38 21

المنصورة 37 21

الاسماعيلية 38 21

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 22

نخل 36 17

نويبع 37 26

طابا 36 23

كاترين 32 17

الطور 36 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 39 23

بنى سويف 39 23

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 43 26

حلايب 35 25

شلاتين 38 25