صور.. تطعيم هيئة التدريس والعاملين بالجامعة البريطانية بمصر ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وكالة كلية العلوم السياسية والاقتصاد وإدارة الأعمال لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة البريطانية، حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين والعاملين والطلبة بالجامعة ضد فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.





وصرحت الدكتورة أمانى خضير، وكيل الكلية لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة، بأن الحملة والتى تستمر على مدار الثلاثة شهور المقبلة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد من أبناء الجامعة ضد فيروس كورونا من أجل دعم جهود الدولة والحكومة المصرية من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على تلقى اللقاح والمساهمة فى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وانطلقت أعمال الحملة يوم الأربعاء 5 مايو، بحضور وإشراف وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لشؤون الطب الوقائى دكتورة إيمان هارون، ومدير عام منطقة الشروق الطبية هالة على كامل، وبمشاركة فعالة وتنظيم من قبل فريق المتطوعين الشباب لخدمة المجتمع التابع للكلية.

وصرحت عميد الكلية الدكتورة ودودة بدران، أن التعاون والتواصل بين الكلية ووزارة الصحة والسكان المصرية لم ينقطع منذ انتشار جائحة كورونا، كما أن الكلية قد قامت بالعديد من حملات التوعية من أجل الحد من انتشار الفيروس والالتزام بالاجراءات الاحترازية، ويعد إطلاق حملة التطعيم استكمالا لجهود فريق خدمة المجتمع التابع للكلية فى هذا الإطار، وتدعيم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الشباب.

وأعرب الدكتور يحيى بهى الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة عن دعم الجامعة البريطانية فى مصر الكامل ممثلة فى رئيس مجلس الأمناء فريدة محمد فريد خميس، لجميع أنشطة خدمة المجتمع، إيمانا بالدور المهم الذى تلعبه المؤسسات التعليمية فى دعم خطة التنمية والاستفادة من طاقات الشباب من خلال العمل التوعوى والتطوعى.