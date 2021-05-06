أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر

ننشر جميع التغيرات في أسعار الذهب داخل جميع أسواق ومحلات الصاغة علي مستوي محافظات مصر، كما ترتفع الأسعار أو تنخفض وفق ما طر علي سعر أونصة الذهب العالمي.

كما نتعرف علي سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً ومبيعاً في محلات وأسواق الصاغة المصرية أكثر من باقي الجرامات الأخرى، حيث ما زال الاستقرار في الأسعار علي مستوي المحافظات بسبب ثبات سعر الأوقية.

كما شهد سعر الذهب خلال الشهور الماضية العديد من التغيرات سواء بالصعود أو الهبوط، حيث صعد سعر الذهب بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

سعر الجرام عيار 21

سجل السعر اليوم 780 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 24

سجل السعر اليوم 892 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 18

سجل السعر اليوم 668 جنيها مصرياً.

سعر الجنيه الذهب

سجل السعر اليوم إلي 6240 جنيه

سعر أوقية الذهب

حيث سجل السعر 1778 دولار