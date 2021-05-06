ننشر جميع التغيرات في أسعار الذهب داخل جميع أسواق ومحلات الصاغة علي مستوي محافظات مصر، كما ترتفع الأسعار أو تنخفض وفق ما طر علي سعر أونصة الذهب العالمي.
كما نتعرف علي سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً ومبيعاً في محلات وأسواق الصاغة المصرية أكثر من باقي الجرامات الأخرى، حيث ما زال الاستقرار في الأسعار علي مستوي المحافظات بسبب ثبات سعر الأوقية.
كما شهد سعر الذهب خلال الشهور الماضية العديد من التغيرات سواء بالصعود أو الهبوط، حيث صعد سعر الذهب بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
سعر الجرام عيار 21
سجل السعر اليوم 780 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 24
سجل السعر اليوم 892 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 18
سجل السعر اليوم 668 جنيها مصرياً.
سعر الجنيه الذهب
سجل السعر اليوم إلي 6240 جنيه
سعر أوقية الذهب
حيث سجل السعر 1778 دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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