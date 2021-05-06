/630028/موعد-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-التشكيل-المتوقع

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موسم الاتحاد السكندري مغاير تمام عن سابقيه، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي سموحة.

مباريات اليوم الخميس.. أهمها مبارتي الأهلي والزمالك بالدوري

يستمر غياب الخماسي سعد سمير وعلي معلول وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي للإصابة، فيما عاد أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود متولي بعد تعافيهم.

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني أليو ديانج - عمرو السولية طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد صبحي السيد سالم - محمود رزق - داميون لوي - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - فوزي الحناوي - خالد الغندور روماريو ويليامز - إيمانويل أوكوي - رزاق سيسيه.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.