سعفان: إنهاء إجراءات مصرى طالب بعودته من السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة مواطن مصرى بمساعدته فى إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلى أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التى تم تجميد طلبه بسببها.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن وزير القوى العاملة وجه على الفور مكتب التمثيل العمالى بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائى من المملكة، وذلك بعد أن رصد المكتب فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة فى عودته إلى أرض الوطن، فى إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، كشف فيه عن قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالى بجدة لحل هذه الشكوي، حيث تبين أن المواطن المصرى المذكور تقدم بطلب خروج نهائى وتم تحويل طلبه من جده للرياض نظرا لتبعيته إلى مكتب عمل الرياض، ونظرا لعدم استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية تم تجميد الطلب، وعلى الفور قام مكتب التمثيل العمالى بالتوجه لمكتب عمل الرياض وتم إنهاء إجراءات الخروج النهائى له بعد توقيعه على المخالصة وإرسالها بالإيميل من مكتب التمثيل العمالى بجدة، وتم حصول المواطن المصرى أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائى وتم إبلاغه بها.

وقدم المواطن المصرى الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على الاستجابة السريعة من قبل مكتبى التمثيل العمالى بالرياض وجدة على رعايتهم للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.