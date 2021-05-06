توقيع بروتوكول تعاون للإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه بنهر النيل

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بروتوكول تعاون مشترك مع كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الموارد المائية والرى وجهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.





جاء ذلك بهدف توحيد وتنظيم الجهود المبذولة فى دعم منظومة الإنذار المبكر لرصد نوعية المياه وتحديد الملوثات المحتملة لنهر النيل، واستكمال الشبكة القومية للرصد المستمر على نهر النيل من خلال تركيب وحدات الرصد التى تعمل ذاتيا بطريقة إلكترونية وإرسال البيانات إلى غرفة العمليات المركزية.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، وفقا لبيان صحفى، أن نظام الإنذار المبكر من خلال محطات الرصد على طول مجرى النهر يساعد فى سرعة تداول المعلومات وتحديد المهام الموكلة لكل جهة، حيث تكشف وحدات الرصد لحظيا عن التغييرات التى قد تطرأ فى نوعية المياه، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية، ومن تلك المخاطر تسرب بعض الزيوت والمواد النفطية إلى مياه نهر النيل.

وأوضح الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، أنه تم التنسيق مع الشركات التابعة بمحافظات (أسوان –الأقصر –قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا- بنى سويف- القاهرة – القليوبية- كفرالشيخ – الاسكندرية) بتسهيل أعمال تركيب وحدات الرصد التابعة للجهات أطراف البروتوكول بمآخذ المحطات المختارة.

وقال الدكتور أحمد جمال مدير شؤون البيئة بالشركة القابضة ومنسق البروتوكول، إن هذا الاتفاق يعتبر سابقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بتوقيع خمسة جهات فاعلة بالقطاع، كما أن هذا الاتفاق يعمل على التكامل بين الجهات من خلال الاستفادة المتبادلة من الموارد المتاحة بين الجهات الموقعة وذلك بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فى مجال خطط سلامة ومأمونية المياه تلك الأداة الفعالة والشاملة التى تعمل على تحييد المخاطر المحتملة فى منظومات مياه الشرب بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.