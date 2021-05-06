الحلقة 23 من ملتقى الفكر الإسلامى .. الرفق زينة الأخلاق

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحلقة الثالثة والعشرين لـ ملتقى الفكر الإسلامى، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام.





وجاءت الحلقة الـ 23 تحت عنوان "الرفق"، حاضر فيها الشيخ عبدالخالق صلاح عبدالحفيظ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ إسلام النواوى، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة ، وقدم لـ الملتقى الإعلامى عمرو أحمد، المذيع بقناة النيل الثقافية.

وفى كلمته أكد الشيخ عبد الخالق صلاح أن الرفق من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التى وصف الله بها نبيه محمدًا، صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ".. وقَالَ تَعَالَى : "لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيم".

أضاف: "حثنا النبى الكريم على الرفق فقال صلى اللهُ عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ"، وقال صلى اللهُ عليه وسلم : "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ"... وقد يجىء الرفق أيضًا بمعنى التمهل فى الأمور والتأنى فيها، ومن أسمائه تعالى "الرفيق" فى أفعاله وشرعه، ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق، وشرع الأحكام شيئًا بعد شيء وجريانها على وجه السداد، واليسر، ومناسبة العباد وما فى خلقه من الحكمة، إذ خلق الخلق أطوارًا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول".

واستطرد: "الرفق من أفضل الأخلاق، وأجلها، وأعظمها قدرًا، وأكثرها نفعًا، فلا يكون فى شيء إلا زيَّنه وجمَّله، وحسَّنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وعابه وقبحه، روى الإمام مسلم فى صحيحه مِن حَدِيثِ أم المؤمنين عَائِشَة رضى اللهُ عنها : أَن النبى صلى اللهُ عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ".

ملتقى الفكر الإسلامى

وفى كلمته أشار الشيخ إسلام النواوى إلى أنه ينبغى على المؤمن أن يكون رفيقًا فى جميع شؤونه، رفيقًا فى معاملة أهله، وأولاده، وإخوانه، وأصدقائه، وفى معاملة عامة للناس، يرفق بهم، ومن كان هذا حاله فالنفوس ترتاح له، والقلوب تأنس به.

وأضاف النواوى: "روى الإمام مسلم فى صحيحه مِن حَدِيثِ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه، أَنَّ النَّبِى، صلى اللهُ عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ"، وكان صلى اللهُ عليه وسلم يحث أصحابه على الرفق بالناس، فعن أبى هُرَيرَةَ رضى اللهُ عنه قَالَ: "قَامَ أَعْرَابِى فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِى صلى اللهُ عليه وسلم : دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

وتابع: "عن شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رضى اللهُ عنه قَالَ: قَالَ النَّبِى صلى اللهُ عليه وسلم : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، مؤكدًا على أن الرفق مطلوبٌ فى الأمور كلها، الدينية منها والدنيوية، كما أنه مطلوب مع كل الناس ، فهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها يدخل رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيَلحَنون فى سلامهم عليه، ويقولون: السام عليك، ففهِمَتْها، فقالت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مهلًا يا عائشة، فإن الله يحبُّ الرفق فى الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله، أَوَلَم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فقد قلتُ: وعليكم".

واختتم الشيخ إسلام النواوى حديثه قائلا: "لا ينبغى أن يتعارض الرفق مع مواطن الجد والحزم، بل لكل منهما مكانه وموضعه، ومِن الخطأ أن نضع اللين فى موطن الشدة، والشدة فى موضع اللين، فقد قال سفيان الثورى لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: قل، قال: أن تضع الأمور مواضعها، الشدة فى موضعها، واللين فى موضعه، والسيف فى موضعه، والسوط فى موضعه".