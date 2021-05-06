حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7-5-2021

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/5/2021
مهنياً: استغل كل الفرص لتسهيل عملك المهني. من السهل أن تبدأ وتهيئ المسرح ليوم مشرق ومشرق على مستواك المهني
عاطفياً: نوع آخر من الجرام اليوم ويعبر عن مشاعرك بطريقة رائعة. أنت سعيد جدا ومسرور معه
صحياً: خفة حركتك هي محور اهتمام الجميع ، بمجرد أن تثبت أنك تمارس الرياضة كل يوم
حظك اليوم برج الثور الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يأتيك أحد الزملاء بأخبار سارة طال انتظارها ، وهذا سينعكس إيجاباً على مستقبل عملك ونمو أحلامك وطموحاتك.
عاطفياً: أحياناً تكون التضحية ضرورية جداً ، لكن دون خسارة الحقوق
صحياً: تجنب التعرض للبرد الشديد وما ينجم عنه من نزلات برد ومضاعفات قدر الإمكان
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يحاول بعض زملائك في العمل كسر بعض العقبات. عقبة مالية بسيطة لتمرير واسترخاء عقلك بنجاح
عاطفياً: الأخبار عن أحبائك تضعك في وضع جيد. ظهور الشخص بعد الغياب يعيد الذكريات الجميلة
صحياً: آلام الظهر من الجلوس لساعات طويلة كثيرة هذه الأيام. العلاج الناجح جاري
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/5/2021
مهنياً: أنت اليوم تستعد لمواجهة العديد من المشاكل ولكن تأكد من أن هذا لن يقف في طريقك أو يمنعك من المضي قدماً وستنجح في النهاية.
عاطفياً: أنت تفكر جدياً في إنهاء علاقتك بحبيبك بعد أفعاله التي غيرت نظرتك إليه.
صحياً: يوصى بالاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض الأنشطة المفيدة للصحة.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/5/2021
مهنياً: إنه يوم جيد أن تتبنى أفكاراً جديدة وأن تكون سعيداً مع زملائك. أنت تنتظر المساعدة المالية أو الحل الإداري الذي تتوقعه
عاطفياً: شريكك يتبادل لك أفضل كلمات الحب والمشاعر الصادقة ، ولن تقصر في هذا الصدد.
صحياً: يقال إنك لا توافق. اتبع هذا المثل وتعارض مع أي شيء يقنعك بالاستسلام للأطعمة الدهنية.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/5/2021
مهنياً: إذا تورطت في أمور أكبر من قدرتك ، أطلب من زملائك مساعدتك في دفع ثمن باهظ حيث لا يمكنك دائمًا مواجهته بمفردك.
العاطفية: تنشأ بعض المشاعر والمشاعر السلبية التي تعطل البيئة وتزيد من الاضطرابات والحساسيات بينك وبين شريكك.
صحياً: إذا كانت الرياضات العنيفة تجعلك غير مرتاح ، فاستبدلها باليوغا أو المشي في الطبيعة.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/5/2021
مهنياً: أبطئ ولا تهمل الأمر خصوصاً أن الوضع لا يطاق وهذا سيكون له صدى على الجميع.
عاطفياً: قد تتأخر في معالجة بعض القضايا ، لكن المنطقة لا تزال مفتوحة لتجنب الأسوأ مع الشريك.
صحياً: إذا كنت تعيش في حالة من عدم الراحة والاضطراب المهني ، فلا تدع ذلك يؤثر على صحتك. كفى انت في
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/5/2021
مهنياً: قريباً ستجني ثمار ما زرعته لفترة طويلة ، وهذا ما يجعل مكانتك أقوى وينجح مجالك المهني.
عاطفياً: امنح شريكك مساحة كبيرة للتعبير عن حقيقة مشاعرهم ، وهذا يجعلهم مرتاحين للغاية ويجعل العلاقة أكثر ديمومة.
صحياً: انتبهوا لصحتهم ولا تقلدوا أي شخص يستخف بهم ، لأنهم هم الخاسرون.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يبدو أن أفعالك تثير بعض الزملاء. احذر من خيبة الأمل والضياع في التفاصيل يمكن أن يتسبب في ضياعك وعدم معرفة الطريق الصحيح.
عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن رابطة عاطفية قوية أو اقتراح مهم ورحلة ، بغض النظر عن عمرك ووضعك.
صحياً: إذا شعرت بأنك تتنفس بصعوبة ، فعليك مراجعة الطبيب فورًا لمعرفة الأسباب وعلاج نفسك مبكرًا.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يجب أن تعمل متأخراً حتى لا يكون لديك وقت ، خاصة وأن لديك مشروع مهم أمامك ، لذا حاول أن تنظم نفسك أكثر يا عزيزي الجدي.
عاطفياً: لا تتردد في الوقوف بجانب الشريك ومحاولة فهم ما يزعجهم لمساعدتهم على إيجاد الحلول المناسبة.
صحياً: لا تدع الآخرين يستفزونك ليغمروا أعصابك ، خاصة أولئك الذين يعرفون حقيقة حالتك الصحية.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يجب أن تكون حذراً في أفعالك ، فالكثير ينتظرون أخطائك والفرصة المناسبة لإيذائك.
عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بشريكك وتعرف إلى أين سيأخذك هذا ، خاصة وأن الأفق واضح.
صحياً: ابق على اتصال بأصدقائك الذين يمارسون الرياضة وهم يشجعونك على ممارستها
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/5/2021
مهنياً: يجب أن تكون أكثر دبلوماسية في التعامل مع زملائك وهذا يضمن نجاح المجموعة بشكل عام.
عاطفياً: قد لا تجد شريكاً أفضل لشرح الظروف التي تعيش فيها ، وبالتأكيد سيساعدك على تخطي كل العقبات.
صحياً: لا تختار بين إهمال صحتك أو حمايتها ، بل تهيمن على عقلك وتختار العلاج المناسب.
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