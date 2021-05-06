/630029/موعد-مباراة-الزمالك-وسموحة-التشكيل-المتوقع

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار، وتعزيز صدارة الفريق لجدول ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على عرشه برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الأهلي وصيف الترتيب برصيد 37 نقطة.

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وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمو عواد

الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وشيكابالا.

والهجوم: أشرف بن شرقي وحميد أحداد.

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

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قائمة الزمالك

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.