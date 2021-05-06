/630030/تاريخ-مواجهات-الأهلي-والاتحاد-السكندري-في-الدوري

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وإليكم ابرز وأهم المواجهات:

تقابلا الفريقين في 120 لقاء حقق خلالها الأهلي فازفي 80 مواجهة بينما هزم في 16 لقاء وحضر التعادل بينهما في 24 مناسبة كما تعد أول مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدوري العام موسم 1948-1949 ، بهدفين مقابل هدف حيث جاء هدفي زعيم الثغر عن طريق اللاعب سعد راشد بينما جاء هدف المارد الأحمر عن طريق اللاعب أحمد مكاوي

موعد مباراة الزمالك وسموحة.. التشكيل المتوقع

بينما حقق الشياطين الحمر الفوز في أخر مواجهة جمعته أمام الاتحاد برباعية دون رد والتي أقيمت على ستاد القاهرة في الدور الأول من بطولة الدوري المصري كما إستطاع أن يحرزوا لاعبو الأهلي 205 هدفا في شباك الاتحاد السكندري، بينما إستقبلت شباك المارد الأحمر74 هدف ويتصدر ترتيب هدافي الفريقين خلال مواجهتهما عبر التاريخ حسام حسن المدير الفني الحالي لزعيم الثغر وذلك برصيد 12 هدف.

الجدير بالذكر أن كانت أكبر نتيجة بين الفريقين عندما حقق الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بستة أهداف دون رد في موسم 2005-2006 في حين كانت أكبر فوز للأخير ضد القلعة الحمراء 4/1 في موسم 2014-2015 على ملعب”القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.