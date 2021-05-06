/630031/تعرف-على-غيابات-الأهلي-والزمالك-قبل-مواجهات-اليوم

تقام اليوم مباراة الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما يستمر غياب الخماسي سعد سمير وعلي معلول وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي للإصابة، بينما عاد أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود متولي بعد تعافيهم.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

مباريات اليوم الخميس.. أهمها مبارتي الأهلي والزمالك بالدوري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الخميس أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت غيابات بعض اللاعبين عن مواجة اليوم كالأتي: عبدالله جمعة، ومحمد عبد الغني، ومحمد ابو جبل لإصابته بفيروس كورونا.

قائمة الزمالك

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يستعد الأهلي لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.