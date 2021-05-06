نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. هدوء نسبى وكثافات بمحورى صفط و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية متوسطة، ومعدلات السير بصفة عامة تتراوح ما بين 50 إلى 60%، فيما يسود هدوء مرورى نسبى بمعظم المحافظات.





وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إلى أن هناك أحجام مرورية بمحافظة الإسكندرية وخصوصا بالكورنيش فى اتجاه كوبرى ستانلى، أما باقى محافظات الوجه البحرى تعمل بشكل مرضى.

وقال صابر، إن قطاعات الطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى تعمل بشكل مرضى وطبيعى وسط انتشار الخدمات المرورية من جانب الإدارة العامة للمرور، بينما تنحصر الأحجام بمحور 26 يوليو فى أعلى منطقة ناهيا فى اتجاه ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح صابر، أن محافظة الجيزة تشهد أحجاما مرتفعة بمحور صفط فى اتجاه جامعة القاهرة، ويفضل محور أحمد عرابى، مشيرا إلى أن باقى محاور المحافظة تعمل بشكل طبيعى.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ماعدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

وأشار صابر إلى أن هناك بعض الأحجام فى مطلع كوبرى المطرية، بالإضافة إلى منطقة السيدة عائشة، مؤكدا أن جميع المحاور فى القاهرة مرضية تماما.

وقال صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة.

ويذاع برنامج "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.