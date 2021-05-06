وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو فى تقريره لوزير القوى العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى المواطن "مصطفى .م .أ"، إذ تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لأنهاء خلافة مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية، شارحا أنه أصيب فى أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه.
ولفت عزت عمران إلى أنه تدخل على الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وأسفر ذلك عن اتفاق وحل ودى أن يتحمل صاحب العمل مرتب العامل كاملا خلال فترة علاجة وبحد أدنى سنة كاملة دون اللجوء الى الإجراءات القانونية، ووافق صاحب العمل وقام بسداد مبلغ 12.100 يورو نقدا عن طريق تحويل بنكى، فضلا عن شيك بمبلغ 1.012 يورو آجل، ليكون إجمالى ما حصل عليه العامل ماقيمته 250 ألف جنيه مصرى تقريبا، مؤكدا على تعهد صاحب العمل بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحمل صاحب عمل 250 ألف جنيه تكاليف علاج مصرى بإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.