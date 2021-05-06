القوى العاملة: تحمل صاحب عمل 250 ألف جنيه تكاليف علاج مصرى بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح فى تحمل صاحب عمل مرتب عامل مصرى كاملا خلال فترة علاجة فى أثناء وجودة فى إجازة بالقاهرة وبحد أدنى سنة كاملة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وذلك بسداد ما قيمته 250 ألف جنيه مع تعهده بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءه.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو فى تقريره لوزير القوى العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى المواطن "مصطفى .م .أ"، إذ تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لأنهاء خلافة مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية، شارحا أنه أصيب فى أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه.

ولفت عزت عمران إلى أنه تدخل على الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وأسفر ذلك عن اتفاق وحل ودى أن يتحمل صاحب العمل مرتب العامل كاملا خلال فترة علاجة وبحد أدنى سنة كاملة دون اللجوء الى الإجراءات القانونية، ووافق صاحب العمل وقام بسداد مبلغ 12.100 يورو نقدا عن طريق تحويل بنكى، فضلا عن شيك بمبلغ 1.012 يورو آجل، ليكون إجمالى ما حصل عليه العامل ماقيمته 250 ألف جنيه مصرى تقريبا، مؤكدا على تعهد صاحب العمل بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءه.