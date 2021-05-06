مدبولى: نتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا لمصر وتونس لتفعيل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسى قيس سعيد خلال زيارته المهمة لبلده الثانى مصر منذ أسابيع، مشيدا بالمواقف العروبية والقومية للرئيس التونسى، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر فى ملف سد النهضة، والتى تأتى امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية التى تربط مصر وتونس.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون فى كل المجالات التى تخدم البلدين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن سفير تونس أعرب عن شكره على التنظيم المميز لزيارة الرئيس سعيّد إلى القاهرة، خصوصا أنها تضمنت زيارات ميدانية، تعرف من خلالها الرئيس على جوانب الطفرة الشاملة التى تشهدها مصر.

وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أكد السفير أنه جار الإعداد حاليا لتلك الاجتماعات، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولى الوزارات المعنية فى البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون فى الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك اهتماما من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحى بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولى النقل فى البلدين حول هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون فى شقيها التجارى والاقتصادى، ولذا تم تنظيم زيارة للمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسى، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين.

واختتم سفير تونس حديثه، مؤكدا أن مصلحة تونس أن تكون مصر قوية، وقال إن ما تشهده مصر من إنجازات حاليا هو محل فخر للعرب، إذ صارت مصر نموذجا يحتذى فى التنمية والعمران، مشيدا فى هذا الصدد برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيادته المتميزة لجهود التنمية فى مصر.