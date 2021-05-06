/630033/سيد-عبد-الحفيظ-يخضع-للتحقيق-فى-اتحاد-الكرة-اليوم-تفاصيل

يخضع سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس للتحقيق أمام اللجنة القانونية لاتحاد الكرة بعد تصريحاته واتهاماته للحكم الدولي جهاد جريشة بأنه يتواصل معه تليفونياً للاعتذار له حال ارتكاب أي أخطاء تحكيمية ضد الأهلي.

وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قد قررت إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق على تصريحاته ضد جريشة.

فيما قد تقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ، حيث ينفي كل التصريحات التي انتشرت.

الأهلي يحيي ذكرى وفاة الأب الروحي والمايسترو صالح سليم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، “وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته أن جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في مبارتي بيراميدز والزمالك”.

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

الجدير بالذكر أن كانت أكبر نتيجة بين الفريقين عندما حقق الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بستة أهداف دون رد في موسم 2005-2006 في حين كانت أكبر فوز للأخير ضد القلعة الحمراء 4/1 في موسم 2014-2015 على ملعب القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.