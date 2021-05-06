/630034/نادر-شوقي-يطالب-بإطلاق-اسم-صالح-سليم-علي-استاد-الأهلي-الجديد

وكتب نادر شوقى عبر حسابه على تويتر "إزاى تبقى صاحب مبدأ على الكبير والصغير، ومافيش استثنى، الله يرحمك علمتنا من غير ما تعرفنا أتمنى استاد النادى الأهلى يبقى اسمه استاد المايسترو صالح سليم".

الجدير بالذكر أن التحق صالح سليم بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الأول حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس النمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادي الأهلي.

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إكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

لعب صالح سليم أول مباراة له ضد نادي المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب صالح سليم في الجناح الأيسر وأحرز في المباراة هدفاً قبل نهاية اللقاء. لعب أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي في أول بطولة دوري رسمية عام 1948 أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية.

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.