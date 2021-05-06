جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستبدأ مديرية الصحة بالمنيا اليوم الخميس فى التوسع فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنيين وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة"المساجد - الكنائس"ودور الرعاية وعمال النظافة، و المنشآت العامة والخدمية التى يتردد عليها المواطنون.





وأضاف محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يجرى تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا. من جانبه أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من هنا وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب جميع فئات المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات السيسى.. محافظ المنيا: التوسع فى مراكز التطعيم بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.