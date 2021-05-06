تنفيذا لتوجيهات السيسى.. محافظ المنيا: التوسع فى مراكز التطعيم بلقاح كورونا

وأضاف محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يجرى تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.
من جانبه أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من هنا وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب جميع فئات المواطنين.
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