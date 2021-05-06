محافظ المنيا: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

وأوضح المحافظ فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بمركز العدوة، 10 مواقع بمركز ملوى، 11 موقع بمركز مغاغة، 42 موقع بمركز أبو قرقاص، 11 موقع بمركز ديرمواس، مؤكدا أنه جارى إعداد التصميمات الخاصة بها للبدء فى تنفيذ الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والرى والكبارى والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة فى المبادرة، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز فى القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحى ومياه للشرب، مشددا على أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن ، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
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