محافظ المنيا: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 78 موقع للمشروعات المدرجة بقطاع الشباب والرياضة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.





وأوضح المحافظ فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بمركز العدوة، 10 مواقع بمركز ملوى، 11 موقع بمركز مغاغة، 42 موقع بمركز أبو قرقاص، 11 موقع بمركز ديرمواس، مؤكدا أنه جارى إعداد التصميمات الخاصة بها للبدء فى تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

ناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والرى والكبارى والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة فى المبادرة، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز فى القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحى ومياه للشرب، مشددا على أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن ، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.