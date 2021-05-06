جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى حول فيديو يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كل المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومى الجمعة والسبت، وتعليق كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.





وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة للفيديو المتداول، موضحا أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضى عند تطبيق الحظر فى بداية انتشار فيروس كورونا، وبالتالى فإن كل المعلومات الواردة به لا تسرى على الوضع الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعى. وأوضح أنه وفقا لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات فى أية منشآت، على أن تسرى هذه القرارات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيرا إلى استمرار الجهات المعنية فى رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى مخالفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء: لا يوجد أى حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.