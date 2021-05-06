صور.. حريق محدود بحرم السكة الحديد بحى المنتزه فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزه ثان بالإسكندرية، أن الحريق الذى اندلع أمس بالهيش بحرم السكة الحديد لم يتسبب فى حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير قطارات أبو قير.





ووفقا لبيان صادر عن حى المنتزه ثان، اليوم الخميس، تلقت غرفة عمليات الحى بلاغا يفيد نشوب حريق فى الهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية بخط أبو قير بمنطقة العصافرة قبلى. وانتقل مسؤولو الإدارات المعنية بالحى رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أى إصابات. تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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