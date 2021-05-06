النائب أشرف أمين: قرارات الحكومة للسيطرة على أزمة كورونا «عملية»

جدة - نرمين السيد - أيد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا والمقرر تطبيقها اليوم الخميس لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع الأزمة باحترافية وعملية من خلال السيطرة على الجائحة دون الإضرار بمصلحة المواطنين واقتصاد الدولة.





وأوضح أمين فى بيان له، أن الغلو فى تطبيق الإجراءات أو القرارات الاحترازية قد يكلف الدولة والمواطن الكثير على عكس القرارات العملية المدروسة القابلة للتطبيق، والتى تكون الحل الأمثل فى مواجهة مثل هذه الأزمات، مدللا على ذلك بالغرامة الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة والتى طبقتها الحكومة منذ بداية العام الجارى.

وتابع: "الغرامة الفورية كانت 50 جنيها وكان لها أثر كبير فى التزام المواطنين بارتداء الكمامة على عكس الغرامة السابقة والتى كانت تقدر بـ 4000 جنيه لكنها لم تحقق النتيجة المطلوبة فى التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشاد النائب بمرونة مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى التعامل مع الجائحة والسيطرة على انتشار الفيروس حتى الآن مقارنة بالعديد من الدول، مناشدا المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وحظر التجمعات والفعاليات لحين انتهاء الموجة الحالية.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء، التى أعلن عنها فى المؤتمر الصحفى، أمس الأربعاء، والمقرر تطبيقها اليوم لمدة أسبوعين قابلين للتجديد كالآتى:

غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساء ومتاح خدمة الدليفرى فقط بعد الساعة التاسعة.

حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.

إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أى فعاليات أو احتفالات.

صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال أثناء الصلاة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفى أخر قبل نهاية مدة الأسبوعين لبحث مد هذه القرارات لمدة أطول.