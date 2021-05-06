صور.. 5 توجيهات مهمة من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ خلال اجتماع مع رؤساء الأحياء بشن حملات إزالة مكبرة للباعة الجائلين وكافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة لتوسيع الشوارع وحل الاختناقات المرورية. ووجه الشريف، بتحديد الأسواق العشوائية والتعامل معها بكل حزم وقوة قبل عيد الفطر المبارك، مشددا على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهى والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. ولفت إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء، ضرورة تحقيق الانضباط فى الشارع ومنع أى تعدى على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعاصمة مصر الثانية.

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