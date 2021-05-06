محافظ المنيا: لا تهاون فى محاسبة كل مقصر فى مهام تنفيذ الخطة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى، محافظ المنيا، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الااستثمارية للعام المالى الحالى تزامنا مع نهاية الربع الأخير للعام المالى الجارى وذلك بحضور عدد من مديرى الخدمات، والإدارات النوعية، ورؤساء المدن.





وأكد القاضى، على سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أنه لن يتهاون فى محاسبة كل مقصر أو متخاذل فى مهام تنفيذ الخطة المقررة.

شدد محافظ المنيا على الإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

وأكد القاضى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كل الأجهزة لتذليل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.