وأكد القاضى، على سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أنه لن يتهاون فى محاسبة كل مقصر أو متخاذل فى مهام تنفيذ الخطة المقررة.
شدد محافظ المنيا على الإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
وأكد القاضى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كل الأجهزة لتذليل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا: لا تهاون فى محاسبة كل مقصر فى مهام تنفيذ الخطة الاستثمارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.