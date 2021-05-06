/630035/موعد-مباراة-بيراميدز-ووادي-دجلة-القنوات-الناقلة

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الخميس أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يدخل كلا الفريقان بطموحات جديدة في حصد نقاط المباراة الثلاث كاملة، حيث يسعى بيراميدز للمنافسة على اللقب، بينما يرغب وادي دجلة في تحقيق الإنتصار والإبتعاد عن مراكز الهبوط والتواجد في مناطق الأمان على جدول ترتيب الدوري المصري.

فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

نادر شوقي يطالب بإطلاق اسم صالح سليم علي استاد الأهلي الجديد

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.