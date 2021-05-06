/630036/مرثا-محروس-الإخوان-أهدروا-حقوق-المرأة-والرئيس-السيسي-عظم-من-شأنها

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمكانة التي حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلي أن الحديث عن تمكين المرأة متجدد، وذلك لأن تمكين المرأة يزداد كل يوم خطوات عملية متابينة على أرض الواقع.

وأشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية بدأت مشوارها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وأصبحت المرأة تعيش عصر من أزهي العصور، مشيرة إلي الفترات الصعبة التي مرت بها المرأة المصرية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ناهضت خلالها للحصول على الكثير من الحقوق والحريات الخاصة بها، ولكن جاء عصر الإخوان وهدم هذا الرحلة وتراجعت مكانة المرأة المصرية العديد من الخطوات.

وتابعت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مكانة المرأة أهدرت في عهد الإخوان المسلمين، كما أهدرت العديد من حقوقها في شتي المجالات وتراجعت مكانتها فى الدستور، وأصبحت القوانين التي تسن، كلها فى غير صالح المرأة، ولكن سرعان ما اختلف الوضع بعد تولي الرئيس السيسي.

تمكين المرأة على المستوى السياسي

وأكدت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لديها قناعة بأهمية دور المرأة في الدولة المصرية، وإيمانا من الرئيس بدور المرأة البارز فى المجتمع ومحرك فى المجتمع، وقدرتها على تحقيق نجاحات مختلفة فى كل المجالات، مشيرة إلي التشريعات وبداية التعديل الدستوري الذي جعل للمرأة حق التواجد فى الغرف البرلمانية حيث شاركت فى مجلس النواب بنسبة ٢٥٪ ومجلس الشيوخ بنسبة ١٠٪ ، وتوليها العديد من المناصب التنفيذية سواء على مستوي المحافظين او الوزرات.

مكانة المرأة فى المجتمع

ولفتت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إلى أن كل هذا التمكين أصبح له انعكاس على المجتمع، كما أن وجود المرأة فى هذه المناصب أصبح تخليدًا لمكانة المرأة المصرية القادرة على الدمج كونها سيدة مجتمع وسياسية واجتماعية واقتصادية وكونها المرأة المعلمة والمربية الفاضلة، التي يخرج من بين ايديها شباب قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع.

المرأة سند المجتمع والدولة

ووجهت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير لكل إمرأة أستطاعت انجاز هذا الدور وحملت راية المستقبل ،وجعلت نفسها قدوة للمزيد من الفتيات قادرات على اثبات حقوقهن وقادرات على تولي عجلة القيادة وقادرات على سند الدولة المصرية ،لافتة إلي أن المرأة المصرية هي سند ووتد الدولة المصرية.