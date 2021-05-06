/630037/أحمد-البلشي-حقوق-المرأة-يكفلها-الدستور-والقانون-وتغليظ-العقوبة-على-ختان-الإناث-حق

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن المرأة حصلت على العديد من الامتيازات، خاصة بعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، حيث شاركت بكثافة من خلال تمكينها فى المجالس النيابية بنسبة ٢٥٪ فى مجلس النواب، ونسبة ١٠٪ في مجلس الشيوخ، فضلا عن تقلدها الوظائف المختلفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أحمد البلشي:” المرأة أسند لها عدد من الحقائب الوزارية الهامة، كما تولت منصب المحافظ، فى ظل توجيهات الرئيس السيسي والتي تؤكد على إيمان الرئيس بالمرأة وقدرتها على تحمل المسئولية، وقدرتها علي إعطاء رأيها فى المجتمع واثبات قدراتها فى كل المجالات وعلى مستوي الحياة النيابية.

تفعيل دور المرأة

ولفت النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تتجه نحو تفعيل دور المرأة وإبرازه فى كل القطاعات فى الصحة والتعليم والجهات التنفيذية التي تتولاها وتؤثر فيها ايجابيا مما جعل دورها أكثر فاعلية فى عهد الرئيس السيسي.

تمكين المرأة

وتابع النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن تمكين المرأة فى الوظائف والمجالات المختلفة أسوة بالرجل، يؤكد ثقة القيادة السياسية فى دور المرأة وقدراتها على تحمل المسئولية وتولي القيادة.

ختان الإناث

وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أن المرأة المصرية أصبحت تحصل على حقوقها بالدستور والقانون، مثمنًا موافقة مجلس النواب على تغليظ العقوبة على ختان الإناث وتجريمة، لافتة إلي أن المرأة كرمت فى كل الأديان السماوية، وهذه جريمة تمثل تعدي على حقوق المرأة.

المبادرات الرئاسية

وأشار النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إلي ما تمثله المبادرات الرئاسية من اهتمام القيادة السياسية لدعم صحة المرأة، مشيرا إلي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تهدف إلي الإهتمام بصحة المرأة المصرية.