/630038/خالد-مشهور-يطالب-المواطنين-الالتزام-بالاجراءات-الحكومية-حتي-لا-نلجأ-للغلق-الكامل

ناشد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب،عن دائرة منيا القمح ومشتول، المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء، حتى لا يتسبب عدم الالتزام بالغلق التام وحظر تجول المواطنين كما فعلت دول عديدة، وأن علي المواطنين الصبر والالتزام حتى تمر هذه الموجة بسلام.

الاجراءات الاحترازية

وقال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، إن المواطنين قد اختبروا العام الماضي حظر التجول وغلق المحال وكانت نتيجته خسارة جسيمة للقطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة و الجهات الخاصة التي أعلنت الدولة إغلاقها كالمجمعات والأندية والعيادات والمراكز الخاصَّة وغيرها من الجهات.

وطالب عضو مجلس النواب، الجميع بالانصياع لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الزحام داخل المنشآت وعدم إقامة تجمعات.

وأضاف النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه مع تصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا، وتخطيها الألف إصابة يوميا قد تضطر الحكومة إلى الغلق العام وحظر التجول.

الغلق الكامل

وأشار النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إلي أن حالات الإصابة قد ازدادت بشكل مقلق، وبحسب العلماء فإن بقاء الناس في المنازل يؤدي مباشرة إلى خفض حالات الإصابة، لأن الإغلاق يحد من التواصل بين الناس.

وأكد النائب خالد مشهور، أن هذا الإغلاق يلحق ضررا كبيرا بالأشخاص الذين يخسرون ماديا، ويصبحون عاجزين عن تأمين موارد العيش لهم ولعائلاتهم. ولذا من الضروري الانتباه والالتزام حتى تمر الأزمة على خير .