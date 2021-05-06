/630039/رئيس-رياضة-النواب-التنمر-ظاهرة-غير-إنسانية-وسنحدد-عقوبات-للجرائم-الإلكترونية-فيديو

فى ندوة حوارية ثرية، قدم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، العديد من الإجابات حول قانون الرياضة الجديد وعودة الجماهير وأمور أخرى هامة.

محمود حسين متحدثَا عن القانون الجديد

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" هناك جزء مهم جدا مرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية الخاصة بالمجال الرياضي وسنربطة بالقانون الحالي، الذي يتم إعداده والخاص بالجرائم الإلكترونية فى المجال الرياضي، وستكون موجودة فى التعديلات المقترحة.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:" سيتم إضافة الجرائم التي تتم عن طريق المشاغبة أو الالفاظ أو التصرفات التي تتم داخل الملعب والتي تنتشر بشكل سريع وكبير وتتسبب في شحن نفسي ومعنوي سلبي للجماهير ضد اللاعبين وضد بعضهم.

محمود حسين: التنمر ظاهرة غير إنسانية

وفيما يتعلق بظاهرة التنمر على اللاعبين، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:" إن ظاهرة التنمر لا إنسانية ولا أخلاقية وسلوك غيرآدامي، وغير محترم، ليس فقط التنمر على اللاعبين ولكن على أي مواطن.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمود حسين:" كما أن كل الأديان السماوية جرمت التنمر وهناك نصوص صريحة فى القرأن لكريم والسنة النبوية والإنجيل لنبذ هذا التصرف، فهو سلوك غير انساني وليس مرتبط بالمجال الرياضي ففط ولكن هناك تنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة والأسوياء أيضا، إذا التنمر على الانسان بشكل عام".

وأختتم:" هناك تنمر أيضًا على الحيوانات وهذا يعد سلوك غير انساني ولابد من وجود عقوبة صريحة ليس فقط فى المجال الرياضي أنما على كل المستويات .