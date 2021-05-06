حظر حركة المواطنين وإيقاف المواصلات 15 يومًا.. الحكومة تكشف الحقيقة والتفاصيل

/630040/حظر-حركة-المواطنين-وإيقاف-المواصلات-15-يوما-الحكومة-تكشف-الحقيقة-والتفاصيل

أعلنت الحكومة صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بشأن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل، فيديو عبر السوشيال ميديا، يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين .

حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لا صحة للفيديو المتداول والذي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي

وأوضح أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا وبالتالي فإن كافة المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي، وأكد أنه لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي، موضحاً أنه وفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو.

رصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما أشار إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.