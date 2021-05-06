/630041/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الزمالك-وسموحة-قبل-مواجهة-الليلة
يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.
وإليكم أهم وأبربز المواجهات للفريقين
التقى الزمالك مع فريق سموحة ببطولة الدوري في 17 مواجهة، فاز الفريق في 8 مواجهات، وخسر في ٣ لقاءات وتعادل الفريقان في ٦ لقاءات
وأحرز الفريق 21 هدف، واستقبلت شباكه 14 هدف، وشهدت مباراة الزمالك وسموحة بالدور الثاني لموسم ٢٠١٠-٢٠١١ حسمها الفريق لصالحه بثلاثية دون رد، وهو أكبر فوز للزمالك على الفريق السكندري
وشهد موسم 2012/2011 إلغاء مواجهة الدور الثاني بعد إلغاء الدوري ، ولم يتواجه الفريقان في موسم 2013/2012 بسبب وقوع كل فريق في مجموعة منفصلة حيث كان الدوري يلعب على مجموعتين
قائمة الزمالك
في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.
كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.
ويسعى كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار، وتعزيز صدارة الفريق لجدول ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على عرشه برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الأهلي وصيف الترتيب برصيد 37 نقطة.
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