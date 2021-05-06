/630043/طقس-الخميس-شديد-الحرارة-ننشر-حالة-الجو-خلال-أسبوع

طقس شديد الحرارة يتوقعه خبراء الأرصاد على القاهرة الكبرى اليوم الخميس، والعظمى 38.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية. بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الخميس:

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

فرص سقوط أمطار خفيفة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقع أن تشهدها البلاد بدءا من اليوم الخميس ولمدة ٦ أيام متواصلة. ووفقا لبيان الهيئة، يستمر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى اليوم الخميس، ثم تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيا . وأضافت أنه تبقى الرياح تتشط أحيانا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى القاهرة 38 20 الاسكندرية 31 19 وادى النطرون 35 22 طنطا 37 21 شبين الكوم 38 22 دمنهور 35 21 بلطيم 32 21 مطروح 29 19 السلوم 30 19 سيوة 40 23 بورسعيد 29 20 دمياط 30 20 الزقازيق 38 21 المنصورة 37 21 الاسماعيلية 38 21 السويس 38 22 العريش 31 20 رفح 30 20 رأس سدر 38 22 نخل 36 17 نويبع 37 26 طابا 36 23 كاترين 32 17 الطور 36 23 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 39 26 مرسى علم 37 25 الفيوم 39 23 بنى سويف 39 23 المنيا 41 24 أسيوط 42 25 سوهاج 42 25 قنا 42 26 الأقصر 43 27 أسوان 43 28 ادفو 43 27 أبوسمبل 41 27 الوادي الجديد 43 26 حلايب 35 25 شلاتين 38 25