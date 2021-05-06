/630044/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تعظيم-موارد-المحافظات-والاستفادة-من--الأصول-غير-المستغلة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدى على بعض هذه الأصول التى تعد أموالا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة فى بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.

تعظيم الاستفادة من موارد المحافظات

وأوضح النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الاساسية لرؤية مصر 2030، لافتا إلى أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول فى محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب:” لتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

وأشار عضو البرلمان أيمن محسب، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببًا فى تعزيز مواردها، فى الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجاري العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها.