جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز النصائح التى تحمى الشخص من التعرض لأى حريق من خلال اتباع أسس وقواعد السلامة.

وتحرص الإدارة العامة للحماية المدنية على تقديم النصائح للمواطنين لحمايتهم من اندلاع أى حرائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. 8 نصائح من الحماية المدنية لتفادى حرائق الشقق بسبب الحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.