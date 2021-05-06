جدة - نرمين السيد - واستعرض المحافظ، وفقا لبيان صحفى، سبل التعاون وتنسيق الأعمال وخاصة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة. ناقش المحافظ، الإجراءات المتخذة لأعمال مكاتب البريد المزمع إنشاءها بمجمعات الخدمات المقترح إنشاؤها بقرى حياة كريمة بنطاق 32 وحدة محلية ضمن 192 قرية بـ 5 مراكز مستهدفة لتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة. أكد المحافظ، ان إنشاء العديد من فروع مكاتب البريد يهدف إلى وصول الخدمات الحيوية للقرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتيسير على أهالينا فى القرى والتخفيف من التزاحم والتكدس على مكاتب البريد وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قرى الريف المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يبحث إنشاء مكاتب للبريد بمجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.