البيئة: لدينا تجارب لمشروعات مميزة نسعى للتوسع فيها بالتعاون مع «الفاو»

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، بالدكتور عبد الحكيم واعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى المجالات البيئية المختلفة.





جاء ذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى.

وتناول الاجتماع عرض بعض الموضوعات البيئية التى يمكن لمنظمة الفاو التعاون مع وزارة البيئة سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم الدعم فيها.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون فيها مع المنظمة كالتعاون فى مجالات التكييف والتبريد التى لدى مصر خبرات طويلة فيها وبحث مدى إمكانية تصدير تلك الخبرات الوطنية، مضيفة أنه يمكن التعاون أيضا فى مجال الطاقة المستدامة أو إعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والتى لدى مصر تجربة متميزة فيه إذ وصل عدد الشركات التى تعمل فى هذا المجال إلى 26 شركة.



كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن وزارة البيئة تسعى دائما للحفاظ على الموارد الطبيعية نظرا لمردودها على الناتج المحلى ولوجود تكلفة اقتصادية للتدهور البيئى تتسبب فى تكلفة مالية كبيرة تتعدى تكلفة الحفاظ على تلك الموارد.

كما تناول الاجتماع التعاون لنشر قصص النجاح فى مجال الزراعة المستدامة ومجال الحد من هدر الغذاء والتكنولوجيات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال.

كما تم الاشارة الى مؤتمر الفاو الإقليمى الـ36 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا المزمع عقده فى أوائل 2022 وأنه يمكن استضافة حدث جانبى يختص بمجال التكيف مع تغير المناخ، التنوع البيولوجى، السلامة الإحيائية.