جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدى على بعض هذه الأصول التى تعد أموالا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة فى بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الاساسية لرؤية مصر 2030، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالى على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول فى محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين. وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببا فى تعزيز مواردها، فى الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجارى العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وكيف يمكن أن يتم توجيه الموارد الذاتية لكل محافظة لدعم تنفيذ هذه المشروعات، متابعا:" يجب علينا تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بكافة الموارد والمؤسسات وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة البت فى طلبات التخصيص أو تعظيم الاستفادة من الأصول ما دام الهدف هو مصلحة المواطن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب إحاطة حول تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.