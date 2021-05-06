فيديوجراف .. مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - الكتاب من إشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإعداد الدكتور عبدالله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد سالم أبوعاصى، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وأكد مختار جمعة، أن الكتاب يستهدف تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة فى فقه السيرة والسنة، ويؤكد أن الحرب فى الإسلام كانت لرد العدوان ودفع الاعتداء، وأن الإسلام لم يكن تواقًا أبدًا لسفك الدماء، إنما كان نموذجًا فى حقنها وحرمتها.

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