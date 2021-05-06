محافظ المنيا: متابعة مكثفة لوسائل النقل العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وكل الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهى والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وأضاف محافظ المنيا أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفرى"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.

شدد المحافظ، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.