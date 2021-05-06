محافظ المنيا: متابعة مكثفة لوسائل النقل العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف محافظ المنيا أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفرى"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
قال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.
شدد المحافظ، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.
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