”مصرى وسر الكتيبة 101”.. فيلم رسوم متحركة عن بطولات الجيش المصرى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلم رسوم متحركة بعنوان "مصري وسر الكتيبة 101" والذى يتحدث عن بطولات الجيش المصرى. ويرصد الفيلم عدد من بطولات رجال القوات المسلحة فى القضاء على العناصر الارهابية والتصدى لهجوم ارهابى على أحد الارتكازات الامنية.

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