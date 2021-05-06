وزيرة البيئة تلتقى ممثلى منظمة الفاو لبحث أوجه التعاون بينهم

فؤاد : لدينا تجارب لمشروعات بيئية مميزة نسعى للتوسع فيها من خلال التعاون مع منظمة الفاو

ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتور عبد الحكيم واعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى المجالات البيئية المختلفة وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى.

وقد تناول الإجتماع عرض بعض الموضوعات البيئية التى يمكن لمنظمة الفاو التعاون مع وزارة البيئة سواء على المستوى الوطنى او الاقليمى أو الدولى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم الدعم فيها.

وأستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون فيها مع المنظمة كالتعاون فى مجالات التكييف والتبريد التى لدى مصر خبرات طويلة فيها وبحث مدى إمكانية تصدير تلك الخبرات الوطنية، مضيفة انه يمكن التعاون ايضاً فى مجال الطاقة المستدامة أو إعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والتى لدى مصر تجربة متميزة فيه حيث وصل عدد الشركات التى تعمل فى هذا المجال إلى 26 شركة.

كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن وزارة البيئة تسعى دائماً للحفاظ على الموارد الطبيعية نظراً لمردودها على الناتج المحلى ولوجود تكلفة إقتصادية للتدهور البيئى تتسبب فى تكلفة مالية كبيرة تتعدى تكلفة الحفاظ على تلك الموارد.

كما تناول الاجتماع التعاون لنشر قصص النجاح فى مجال الزراعة المستدامة ومجال الحد من هدر الغذاء والتكنولوجيات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال.

كما تم الاشارة الى مؤتمر الفاو الإقليمي ال٣٦ للشرق الادنى وشمال افريقيا المزمع عقده فى اوائل ٢٠٢٢ وانه يمكن استضافة حدث جانبى يختص بمجال التكيف مع تغير المناخ، التنوع البيولوجى، السلامة الاحيائية.