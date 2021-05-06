منظمة الصحة العالمية: لقاح سينوفارم الصيني فعال في التصدى لـ كورونا

عرضت فضائية “سكاى نيوز عربية” تقريرا يؤكد أنه على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، يزيد الاعتراف باللقاحات الصينية، مشيرا إلى تأكيد خبراء في منظمة الصحة العالمية فاعلية الجرعتين من لقاح " سينوفارم" الصينى.

وأوضحت اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية أن متوسط فاعلية لقاح "سينوفارم" بلغ ٧٨٪، وكل هذه المعطيات تمهد لوزارة الصحة هذا الأسبوع بالموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحى “سينوفارم” و"سينوفاك".

وقال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري علم الأمراض، إن وجود اللقاحات مهم جدا للخروج من أزمة الوباء، لافتاً إلى أن الاعتماد على أي دواء يحتاج دلائل منشورة بمجلات عالمية.

وأضاف ضياء الدين كامل، خلال حواره على قناة “سكاى نيوز عربية”، أن متوسط فاعلية لقاح "سينوفارم" بلغ ٧٨٪، وهى نسبة كبيرة جداً بالمقارنة بلقاح الإنفلونزا الذي بلغت نسبته من ٥٠ إلى ٥٥٪.