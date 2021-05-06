وفاة مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي منذ قليل الدكتور إيهاب سراج، مدير خدمات بنوك الدم القومية فى وزارة الصحة والسكان منذ قليل، متأثر بفيروس كورونا.



كان الدكتور إيهاب سراج الدين قد شغل مؤخرا مدير بنوك الدم القومية وعرف عنة الكفاءة وشارك في تجهيز بنوك الدم القومية ومشروع فصل بلازما المتعافين من كورونا.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 174217 حالة حتى أمس، وقد تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 64 حالة جديدة.







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